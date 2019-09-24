مصلحة الارصاد: لا صحة للائحة اسماء العواصف المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

اشارت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية يسيطر طقس مستقرّ على الحوض الشرقيّ للمتوسّط. واكدت انه لا صحة للائحة اسماء العواصف المتداولة على ​وسائل التواصل الاجتماعي​. ان ​مصلحة الارصاد الجوية​ هي المصدر الوحيد لتسمية العواصف وفق المعايير المعتمدة من المنظمة العالمية للارصاد الجوية.

ولفتت الى ان الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات ليلاً.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض في المناطق الجبلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.