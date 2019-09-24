مصلحة الارصاد: لا صحة للائحة اسماء العواصف المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية يسيطر طقس مستقرّ على الحوض الشرقيّ للمتوسّط. واكدت انه لا صحة للائحة اسماء العواصف المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. ان مصلحة الارصاد الجوية هي المصدر الوحيد لتسمية العواصف وفق المعايير المعتمدة من المنظمة العالمية للارصاد الجوية.
ولفتت الى ان الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات ليلاً.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض في المناطق الجبلية كما يتكون الضباب على المرتفعات.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.
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