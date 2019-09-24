كنعان: 3 حكومات متعاقبة فتحت مشاريع واليوم تريد ايقافها ما سيكبد الخزينة اضعاف الكلفة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "هناك أموال لتمويل مشاريع عدة أقرتها حكومة ​تمام سلام​ و​حكومة الحريري​ الاولى والثانية"، مشيراً الى "أنني أدرس ملفاتي ولا حب لدي للسجال".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح كنعان أنه "اليوم لدي قرار ​مجلس الوزراء​ 2014 يحتوي على كل المشاريع التي اقرتها حكومة سلام، ثم ​الحكومة​ نفسها أقرت 300 مليون لهذه المشاريع ثم حكومة الحريري الاولى أقرت هذه المشاريع على دفعات، وتقسيط الدفعات المرصودة لإكمالها وليس نحن من فتح الباب".

وأكد أن "قرار مجلس الوزراء صادر بعدد من المشاريع وصولا لمشروع القانون 2019"، لافتاً الى أن "3 حكومات فتحت مشاريع بالمناطق، فهل يعقل بدون تبرير انو نوقف هذه المشاريع؟"، مشدداً على "اننا سنتكبد أضعاف اضعاف الكلفة".

ولفت كنعان الى "اننا منذ العام 1990 نتكبد خسارة الأموال ومن الـ 1990 نطالب باللامركزية الإدارية، وحتى اليوم يقولون أنه ليس الوقت المناسب لذلك".

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