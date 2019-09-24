شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الشرق الأوسط والمركز المصرى ينظمان مؤتمرا بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مؤتمراً لمدة يوم واحد تحت عنوان مصر في شرق أوسط متغير" بمشاركة عدد كبير من الخبراء من مصر والولايات المتحدة، وذلك علي هامش الإجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة بمدينة نيويورك يوم الأربعاء 25 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك بالحضور في أعمال المؤتمر لفيف من أبرز الشخصيات السياسية والدبلوماسية المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها في 17 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلي خبراء بارزين من مراكز الأبحاث الأمريكية وشخصيات أكاديمية وكتاب بارزين وصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية والدولية.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات تتناول الأولي منها التغيرات الجيوبولتيكية بالمنطقة )الخريطة السياسية والاستراتيجية الحالية لمنطقة الشرق الأوسط، وفي الجلسة الثانية يتناول المشاركون القضايا الإقليمية الراهنة وصور التهديدات الجديدة بالمنطقة، بينما يتطرق المشاركون في الجلسة الثالثة مصر الجديدة من حيث التطورات الاقتصادية والمشروع العمراني المصري وعملية التحديث الإداري والتحول الرقمي التي تشهدها مصر والسياسات الإقتصادية والإجتماعية خاصة سياسات الاصلاح الإقتصادي والبعد الإجتماعي وحزمة مشروعات الحماية الإجتماعية مثل برامج الصحة وحياة كريمة وتكافل وكرامة وطرح وجهات نظر مصرية بشأن التعامل مع ملف الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان بمفهومها الواسع.

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ويشارك في الجلستين الأولي والثانية متحدثون مصريون ومتحدثون أمريكيون بينما تخصص الجلسة الثالثة لمتحدثين مصريين فقط. ومن المنتظر أن تشهد أعمال المؤتمر كلمة رئيسية لمتحدث رفيع المستوي. كما يشارك عدد من شباب الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بأوراق عمل في أعمال المؤتمر. وتعقد جلسة ختامية مغلقة لخبراء المركز المصري ومعهد الشرق الأوسط تبحث في افاق التعاون والشراكة بين المركزين في المستقبل.

وتأسس معهد الشرق الأوسط في عام 1946، حيث يعد أقدم مركز دراسات وأبحاث أمريكي ومقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن ومتخصص في دراسات الشرق الأوسط، والمركز يحظي بسمعة متميزة بسبب مواقفه الموضوعية وله شهرة كبيرة بين مراكز الأبحاث الأمريكية.

نبذة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: تأسس المركز المصري في عام 2018 بالقاهرة ويقدم دراسات وأبحاث حول قضايا الشأن المصري والإقليمي والدولي وأطلق المركز عدداً من المبادرات حول قضايا الشرق الأوسط في الشهور الأخيرة ويسعي إلي توفير منبرا موضوعيا للحوار وتبادل الأراء يسهم في إثراء النقاش حول القضايا المختلفة.