تعرف على أولويات لجنة الصحة بالبرلمان بدور الانعقاد المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، والذى سيبدأ يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق الأول من شهر أكتوبر 2019، وفى هذا الصدد، حددت لجنة الشئون الصحية بالمجلس أولوياتها بدور الانعقاد المقبل، كالتالى: تستهدف اللجنة حل 5 مشكلات وقضايا متعلقة بمنظومة الصحة بمختلف قطاعاتها، وهى كالتالى: تستهدف اللجنة حل 5 مشكلات وقضايا متعلقة بمنظومة الصحة بمختلف قطاعاتها، وهى كالتالى: 1 ـ حل مشكلة عجز عدد الأطباء والتمريض فى المستشفيات والوحدات الصحية. 2 ـ حل مشكلة المستشفيات التكاملية المتوقفة وكيفية استغلالها. 3 ـ حل مشكلة تسعير وتسجيل الأدوية ودعم شركات الأدوية التابعة للدولة. 4 ـ قضية الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة. 5 ـ متابعة آليات مواجهة قضية انتشار تعاطى المخدرات مكافحة الإدمان والصحة النفسية. Advertisements كما حددت لجنة الشئون الصحية 6 مشروعات بقوانين، تسعى لحسمها بدور الانعقاد المقبل، وهى: كما حددت لجنة الشئون الصحية 6 مشروعات بقوانين، تسعى لحسمها بدور الانعقاد المقبل، وهى: 1 ـ تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة. 2 ـ حسم مشروع قانون المسئولية الطبية. 3 ـ حسم مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى. 4 ـ مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء والذى يتعلق بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، واعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد. 5 ـ تعديل قانون التمريض. 6 ـ تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى وزارة الصحة.

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