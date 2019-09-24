شكرا لقرائتكم خبر عن فبركة × فبركة.. تعرف على 5 وقائع كشفت تدليس "الجزيرة" فى نقل المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت الوقائع التى تكشف تورط قناة الجزيرة فى فبركة الفيديوهات للترويج لصورة غير حقيقية عن الأحداث فى مصر، حيث إن كثير من الفيديوهات التى بثتها القناة القطرية تعود الى سنوات سابقة، وبعضها حدث فى دول أخرى غير مصر، ويستعرض الخليج 365 أبرز تلك الوقائع..

- بثت القناة القطرية الصور الخاصة بجماهير الكرة المصرية الذين احتشدوا فى ميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب خلال بطولة الأمم الأفريقية وزعمت أنها مظاهرات.

- بثت القناة القطرية فيديو قديم يعود لترحيب جمهور الفنان محمد رمضان به، وزعمت أنه لمظاهرات ليخرج الفنان ويكذب الجزيرة ويؤكد أنه ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأية تظاهرات

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- تداول متابعون بعد فبركة الجزيرة لفيديوهات مظاهرات الجمعة الفيديوهات القديمة التى بثتها القناة لأحداث مسجد الفتح فى عام 2013.

- بث القناة القطرية لمظاهرة فى ميدان التحرير، بينما هو فى حقيقة الأمر تجمع لعدد من الشباب فى "ألبانيا" يحمل المواطنون فيه الشماسى.

- خروج الشاب المصرى "أحمد حلمى"، عبر صفحته ليفضح الجزيرة قائلا: "من شويه لقتنى في مظاهرة على قناة الجزيرة.. فعلا حصل.. بس ده في يناير".