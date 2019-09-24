إحباط محاولة تهريب طائرات لاسلكية في بورسعيد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب عدد من الطائرات اللاسلكية المحظور استيرادها.

البداية كانت بمعلومات وردت للإدارة المركزية بجمارك بورسعيد ومذكرة المعلومات المقدمة من إدارة مباحث وإدارة مكافحة المخدرات بميناء بورسعيد، حول اعتزام شركة للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم "EGHA9090815"، قادمة من الصين تحت بيان جمركي رقم 5867 لسنة 2019، ومخزنة بساحة الخليج، ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 732 كرتونة إكسسوارات هواتف محمولة.

وتبين عقب تفتيش الحاوية وجود 161 طائرة تعمل بجهاز التوجيه عن بعد، "الريموت كنترول" "لاسلكية" وبها إمكانية إضافة كاميرا فيديو وكارت ذاكرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.