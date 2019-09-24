"تأجيل عمومية النقض وكشف لغز جثتي مسن وزوجته في الفيوم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

اللقطات الأولى لضبط ترسانة أسلحة في منزل مسجل خطر بالمنيا

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد الأسلحة والذخائر التي عُثر عليها بمنزل مسجل حطر في محافظة المنيا.

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر، سبق اتهامه في 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، ذخيرة زائدة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص) بالاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذاً مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 13 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 13 أكتوبر لمرافعة النيابة العامة والدفاع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين في قضية "مكملين 2" لـ 1 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين، لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة أول أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل عمومية "النقض" للأحد المقبل

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أجلت محكمة النقض، انعقاد جمعيتها العمومية العادية، إلى الأحد المقبل، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني الصحيح لانعقادها اليوم الثلاثاء.

وبدأ ظهر اليوم قضاة محكمة النقض في التوافد على مقر انعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة والتي تنعقد بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، إلا أن عدد الحضور لم يكمل النصاب القانوني الصحيح لانعقادها، لذلك تم تأجيلها للأحد المقبل.

وكان من المقرر أن تناقش الجمعية إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات وتفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.

تجديد حبس فتاة العياط 45 يومًا لاتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة العياط، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "أميرة. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة.

وحضر حسن شومان المحامي، دفاع "أميرة" أمام قاضي المعارضات، المستشار محمد الجابري، ودفع بإخلاء سبيلها بأي ضمانات مالية تراها المحكمة كما دفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لكون المتهمة لها محل إقامة معلوم، ولم يسبق الحكم عليها أو اتهامها في جريمة سابقة، ولكونها حدث وصغيرة السن ولخلو أوراق الاتهام من أي أدلة ضدها؛ ولورود التقرير الخاص بها يؤكد صحة روايتها وأقولها في تحقيقات النيابة.

"قتلوهما بمقص حديدي".. الداخلية تكشف لغز العثور على جثتي مسن وزوجته في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم الثلاثاء، لغز العثور على جثتي "مسن وزوجته" داخل مسكنهما، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، بقصد السرقة.

تلقى قسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا بالعثور على جثتي "موظف بالمعاش، 79 سنة -وزوجته، 67 سنة" داخل مسكنهما الكائن بدائرة القسم وبهما إصابات بجروح قطعية متفرقة.

من التحقيقات.. كيف خطط متهمو "لواء الثورة" لاغتيال السيسي في استراحة المعمورة؟

تحدث الإعلامي عمرو أديب، أمس الإثنين، عن محاولة لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي على يد عنصرين تابعين لتنظيم "لواء الثورة" الإرهابي، بعد رصد تحركاته في استراحة المعمورة في الإسكندرية عام 2015.

وقال أديب في حلقته ببرنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي" مصر، إنه تم رصد معلومات بالتخطيط لاستهداف الرئيس في منطقة المعمورة، وألقي القبض على شخص يتبع التنظيم اعترف بوجود اثنين يستأجران شقة في إحدى العمارات القريبة من استراحة المعمورة وتم ضبطهما وبحوزتهما كاميرا ومحادثات مع بعض الأتراك.