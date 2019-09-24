قبل الشتاء.. حلول لمواجهة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في قريتين بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه جرى وضع حلول فورية لحل أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والصرف الزراعي بقريتي "الحنفي وحلاوة" التابعتين لمركز بلطيم، وذلك قبل بداية فصل الشتاء.

وقال رئيس مركز ومدينة بلطيم في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الحلول تتمثل في عمل حواجز ترابية، ومصبات وقنوات مائية من المنبع شمالا حتى بحيرة البرلس جنوبًا حتى يجرى صرف المياه الجوفية من خلالها بعيدًا عن التجمعات السكنية والكتل العمرانية دون وجود إعاقة مع خدمة المواطنين.

وكشف عن سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في القريتين، والذي يعود إلى طبيعة المنطقة وهي عبارة عن منطقة رملية منخفضة تقع بين بحيرة البرلس، والبحر الأبيض المتوسط، ما يتسبب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مركز ومدينة بلطيم، للمنطقة التي بها ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بحضور هاني ندا، رئيس الوحدة المحلية لقرية بر بحري، وإمام فرحات، مسئول التخطيط بمجلس مدينة بلطيم.