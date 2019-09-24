"محلية النواب" تطالب بتوعية المواطنين للإبلاغ عن سرقة أغطية "البالوعات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بضرورة التوعية الشاملة للمواطنين للإبلاغ عن أعمال سرقة أغطية البالوعات للصرف الصحي حماية للأهالي وعدم وقوع ضحايا، بجانب الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة على أرض الواقع من إيجاد بدائل لنوعية الأغطية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس السجيني، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة حوادث مصرع الأطفال في هذه البالوعات.

وتضمنت وسائل التوعية التي ذكرها ممثل الإسكان وليد يحيى عابدين، التواصل المباشر من جانب الأهالي مع الجهات المعنية بالإسكان والتنمية المحلية والصرف الصحي والداخلية من أجل الإبلاغ عن أي حالات سرقة الأغطية، حيث خط ساخن ١٢٥ على مستوى الجمهورية و١٧٥ في القاهرة والإسكندرية، وأيضا رقم ١٢٢ لوزارة الداخلية وأقسام الشرطة المختلفة وجميع غرف الطوارئ على مستوى المحافظات ومبادرة صوتك مسموع بالتنمية المحلية رقم ١٥٣٣٣٠ ورقم واتس آب ٠١١٥٠٦٠٦٧٨٣، بحسب ما ذكره ممثل وزارة التنمية المحلية حمدي الجزار.

وعقب رئيس اللجنة أحمد السجيني، على ذلك بأن التوعية من خلال وسائل الإعلام بهذه الأرقام ضرورة مهمة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين مع الجهود التي تبذل من الحكومة لمواجهة هذه الإشكالية.​