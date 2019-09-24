بالصور- ورشة عمل فنية لطالبات الأزهر في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت منطقة أسوان الأزهرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تربية فنية لطالبات الأزهر بمعهد فتيات أسوان النموذجي.

وقال الشيخ أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، أن الورشة تهدف إلى تدريب الطالبات الموهوبات، وتنمية مهاراتهن في مجال التربية الفنية، والاستعداد للمشاركة في مسابقة (الأزهري المبدع) التي ينفذها قطاع المعاهد الأزهرية (بيت الفن)، والتي تتنوع موضوعاتها حسب كل مرحلة تعليمية.

يأتي موضوع المسابقة للمرحلة الابتدائية بعنوان (مظاهر السياحة في مصرنا الحبيبة)، وفى المرحلة الإعدادية بعنوان (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، وفى المرحلة الثانوية بعنوان (الأزهر رسالة سلام).