الجزائر / إحتراق 8 مواليد حديثي الولادة في مستشفى

شب حريق مهول صباح اليوم، الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، في جناح الولادة، بمستشفى الأم بشير بن ناصر، بولاية الوادي الجزائرية . وخلف الحريق إحتراق 8 مواليد جدد Advertisements وحسب الحصيلة الأولية للوفيات فإن الأسباب الأولية للحريق هو شرارة كهربائية. وحسب صحيفة " الشروق" الجزائرية، فإن هناك تكتما كبيرا في إعطاء المعلومات، إلى جانب وجود تعزيزات أمنية مشددة في المكان.

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