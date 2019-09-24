الخارجية السورية: اللجنة الدستورية تبدأ عملها في 30 أكتوبر

أعلن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تبدأ اللجنة الدستورية عملها في 30 أكتوبر كموعد مبدئي. وأضاف المعلم أن "لجنة مناقشة الدستور ستكون بقيادة وملكية سوريا دون تدخل خارجي ودون تحديد جدول زمني". Advertisements وأوضح وزير الخارجية السوري أن "الأمم المتحدة لا تتدخل في جوهر نقاش اللجنة الدستورية". وأكد المعلم على أنه "إذا استمر التآمر من دول العدوان على سوريا فإن عمل اللجنة الدستورية سيتعرقل".

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