بعد إعلان تشكيلها.. اللجنة الدستورية فرصة جديدة لرأب الصدع في سوريا

في تقدم ملحوظ نحو رأب الصدع السوري، أعلنت الأمم المتحدة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية المنوط بها القيام بالتعديلات الدستورية المطلوبة، خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

المراقبون اعتبروا إعلان التشكيل، تقدما هائلا في المسار السياسي للدولة السورية، وخطوة هامة ضمن ملف توحيد السوريين، مؤكدين

أن هذه الخطوة تحمل الكثير من الفرص لالتقاء السوريين، وإنجاز عملية سياسية حقيقية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمس الاثنين، أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.



ولفت الأمين العام إلى أن بدء عمل اللجنة الدستورية السورية، هو بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، باتجاه حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين.

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وأوضح غوتيريش أن الحكومة السورية وهيئة التفاوض وافقوا على تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.

وقال غوتيريش: "أعلن اتفاق الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض على تشكيل لجنة دستورية، وستسهل الأمم المتحدة في جنيف عمل هذه اللجنة"، مضيفا: "ستجتمع هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة".

كما رحب جوتيريش بالجهود، التي بذلتها الحكومة السورية والمعارضة والمبعوث الأممي الخاص للوصول إلى هذه اللجنة.

وتابع: "أؤمن بقوة أن بداية عمل هذه اللجنة هو بداية الطريق نحو الخروج من المأساة إلى حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين".