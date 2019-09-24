ناقشت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقاء على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية النزاع مع إيران.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبيرت:
وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن ميركل تعتزم مباشرة بعد اللقاء مع ترامب أن تلتقي مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني.
وبدأ اليوم 24 سبتمبر، الأسبوع رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويستمر حتى يوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تناقش مع ترامب النزاع مع إيران والقضايا التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.