رئيس تونس يجدد دعوته لضمان تكافؤ الفرص بين مرشحي الجولة الرئاسية الثانية

جدد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، دعوته إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والعمل على توفير مناخ سليم للاستحقاق الانتخابي البرلماني المزمع إجراؤه في 6 أكتوبر المقبل.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية -في بيان اليوم الثلاثاء - أن الناصر دعا، خلال اجتماعه بنور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بقصر قرطاج، إلى تظافر جهود جميع التونسيين وتضامنهم لإعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
من جانبه، أفاد الطبوبي بأن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد في ضوء مستجدات العملية الانتخابية، حيث تم التأكيد على ضرورة خفض منسوب التوتر ودعوة جميع الأطراف إلى التقليص من حدة التجاذبات السياسية والعمل على بعث رسائل طمأنة للداخل والخارج.
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