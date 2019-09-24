أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد ضحايا الزلازل القوية التي ضربت مناطق شمالي البلاد اليوم الثلاثاء إلى 26 قتيلاً وأكثر من 300 مصاباً.
وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن الزلازل تركزت في مناطق آزاد جامو وكشمير، البنجاب، وخيبر باختنخوا شمالي البلاد إلا أن سكان العاصمة إسلام آباد والعديد منالمناطق الأخرى في باكستان كروالبندي، موري، وسوات شعروا بهذه الهزات الأرضية.
وفعّلت السلطات الباكستانية حالة الطواريء داخل مستشفيات هذه المناطق؛ نتيجة للزلازل، كما صدرت الأوامر لفرق الإنقاذ ببدء عملها وجمع المعلومات حول الحادث.
سابق عن أن ما لا يقل عن 8 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال عنيف بلغت شدته 8ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مدن ومناطق في باكستان.
وكان قد تم الإعلان في وقت
وأعرب رئيس الوزراء عمران خان عن حزنه على الخسائر بما فيها المادية والبشرية جراء الزلزال، وأصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بتوفير إغاثة فورية في المناطق المتضررة بالزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا زلازل باكستان إلى 26 قتيلاً وأكثر من 300 مصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.