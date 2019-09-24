محافظ البنك المركزي السعودي: الهجوم على أرامكو ليس له أي "أثر نقدي"

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتي شركة "أرامكو" السعودية لم يكن له أي "أثر نقدي".

وأضاف الخليفي، في مقابلة حصرية مع صحيفة "الرأي" الكويتية تنشر غدا الأربعاء، إن البنوك السعودية لم تشهد

أية حركة غير عادية لسحب الأموال، وإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لن يكون بعيدا عن توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.9 في المئة، بحسب "رويترز".

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وفي الأسبوع الماضي، قال الخليفي لـ"رويترز"

إنه من غير المتوقع أن يتسبب الهجوم، الذي أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط في المملكة وألحق أضرارا بأكبر معمل لمعالجة النفط الخام في العالم، في أي نقص في السيولة لدى البنوك السعودية.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 سبتمبر، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.