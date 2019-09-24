التحالف العربي: الحوثيون يواصلون انتهاك القانون الدولي الإنساني

قال المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، إن جماعة "أنصار الله" تواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية.

وقال المالكي في بيان له إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء) صاروخين باليستيين من محافظة

صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة"، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية

وأكد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه

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القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وكان المالكي، قد صرح اليوم أن "مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أطلقوا صاروخا باليستيا من محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، سقط داخل الأراضي اليمنية".

ووفقا لـ "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير للعام 2019 حول الحرب باليمن، فإن النزاع المسلح في اليمن، منذ اندلاعه تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين اليمنيين.