نجاح أمني سعودي في تحرير ناصر الذروي من مليشيا الحوثي

وقد وصل الذروي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكان في استقباله أفراد أسرته بعد عودته إلى أرض دوت الخليج.
ناصر الذروي
عسكري متقاعد منذ 27 عاما
اعتقل في اليمن مع بداية عاصفة الحزم
كان في رحلة لعلاج من مرض السكري
تدهورت حالته داخل معتقلات المليشيا الانقلابية
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