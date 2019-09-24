نجاح أمني سعودي في تحرير ناصر الذروي من مليشيا الحوثي

نجاح جديد تحققه الجهات الأمنية السعودية ، وكان هذه المرة بتحرير المواطن ناصر الذروي من سجون ميليشيا الحوثي، بعد احتجازه لأكثر من 4 أعوام، فشل خلالها الصليب الأحمر الدولي في إطلاق سراحه رغم النداءات والمحاولات التي أطلقها. وقد وصل الذروي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكان في استقباله أفراد أسرته بعد عودته إلى أرض دوت الخليج. ناصر الذروي عسكري متقاعد منذ 27 عاما Advertisements اعتقل في اليمن مع بداية عاصفة الحزم كان في رحلة لعلاج من مرض السكري تدهورت حالته داخل معتقلات المليشيا الانقلابية



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