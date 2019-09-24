ترامب: سمحت بأن ينشر فحوى محادثاتي مع الرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنّه سمح بنشر فحوى المحادثة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي يتّهمه خصومه الديمقراطيون بأنّه ارتكب خلالها تجاوزات يمكن إذا ثبتت أن تؤدي لبدء إجراءات في الكونجرس لعزله.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، "أنا الآن في الأمم المتحدة حيث أمثّل بلدنا، ولكنّي سمحت بأن يُنشر غداً (الأربعاء) المحضر الكامل لمحادثتي الهاتفية مع الرئيس الأوكراني".

ونقلت وسائل إعلام أميركية أنّ رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ستعلن فتح تحقيق سيشكل المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت بيلوسي أنها ستدلي بتصريح في الساعة 17،00 (21،00 تغ).

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ونقلت شبكة "أن بي سي" التلفزيونية الأميركية عن مصادر مقرّبة من المسؤولة الديمقراطية أنها ستطلق هذا الإجراء استناداً إلى ما ورد في المحادثة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وكان الرئيس الأميركي قال، الأحد، إنه لم يقل أي شيء غير صحيح، أثناء اتصال هاتفي مع رئيس أوكرانيا، أفادت تقارير أنه ألح خلاله على إجراء تحقيق بشأن جو بايدن النائب السابق للرئيس الأميركي وابنه.

وقال ترامب للصحفيين إنه أجرى اتصالاً رائعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 25 يوليو الماضي، وإنه لا توجد مشكلة في أن يدلي محاميه الخاص رودولف جولياني بشهادته أمام الكونجرس.

وأعلن فريق الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية جو بايدن،في وقت سابق اليوم، أن الأخير سيدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إذا لم يتعاون في التحقيقات الجارية في الكونجرس، ولا سيّما بشأن قضية أوكرانيا.