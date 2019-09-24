بايدن سيطالب بعزل ترامب إذا لم يتعاون مع تحقيقات الكونجرس

سيدعو جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، المرشّح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، إلى عزل الرئيس دونالد ترامب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونجرس، ولا سيّما بشأن قضية أوكرانيا.

أعلن فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأميركي السابق أنّ بايدن "سيدعو ترامب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتّصلة بالحصول على معلومات، بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى، وإذا لم يرضخ ترامب، فإن الكونجرس لن يجد بدّاً من إطلاق إجراءات عزل" الرئيس.

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وأضاف الفريق أن بايدن سيقول في خطاب سيلقيه في مدينة ويلمينغتون، معقله في ولاية ديلاوير، إنّ "التجاوزات الأخيرة التي ارتكبها ترامب تتخطى كل تجاوزاته السابقة".