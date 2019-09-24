رئيس وزراء بريطانيا يجدد الدعوة لتنظيم انتخابات مبكرة

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الدعوة لتنظيم انتخابات مبكرة في بريطانيا وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية بإبطال قراره تعليق جلسات البرلمان.
وقال جونسون، لدى خروجه من لقاء مع رجال أعمال في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأ مم المتحدة، "الأمر البديهي الذي علينا فعله هو تنظيم انتخابات. جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال المعارض) يتحدث كما اتفق، وعليه أن يطلب تنظيم انتخابات".
وقرر جونسون تعليق البرلمان فيما يسعى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر المقبل، حتى بدون اتفاق.
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لكن المحكمة العليا أبطلت هذه الخطوة واعتبرتها غير قانونية ومن ثم يستعد البرلمان للانعقاد يوم غد الأربعاء.
ودعا كوربن جونسون إلى الاستقالة إثر حكم المحكمة الذي صدر في حين يشارك جونسون في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
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