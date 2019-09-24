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رئيس مجلس الوزراء العراق يجري زيارة لعدة ساعات الى السعودية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الوزراء العراق يجري زيارة لعدة ساعات الى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يوم غد الأربعاء زيارة لعدة ساعات الى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد .

وبحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فان "رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة".

واضاف البيان ان المباحثات ستركز على "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

وتأتي زيارة عبد المهدي في وقت يشهد توترات شديدة في منطقة الخليج عقب هجوم على منشأت نفطية سعودية الاسبوع الماضي ،وأعلن الحوثيون المسؤولية عنه.

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غير ان الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا والمانيا اعلنت مسؤولية ايران عن الهجوم.

كان عبد المهدي قد زار السعودية في شهر ابريل الماضي تم خلالها التوقيع على 13اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الرياض وبغداد.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية.

وكانت الحكومة العراقية قد نفت في بيان سابق استخدام الأراضي العراقية في مهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، مشددة على التزامها الدستوري بمنع استخدام أراضي العراق للعدوان على دول الجوار.

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