كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الوزراء العراق يجري زيارة لعدة ساعات الى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فان "رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة".
واضاف البيان ان المباحثات ستركز على "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".
وتأتي زيارة عبد المهدي في وقت يشهد توترات شديدة في منطقة الخليج عقب هجوم على منشأت نفطية سعودية الاسبوع الماضي ،وأعلن الحوثيون المسؤولية عنه.
غير ان الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا والمانيا اعلنت مسؤولية ايران عن الهجوم.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الخليج بعد هجوم استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية.
وكانت الحكومة العراقية قد نفت في بيان سابق استخدام الأراضي العراقية في مهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، مشددة على التزامها الدستوري بمنع استخدام أراضي العراق للعدوان على دول الجوار.