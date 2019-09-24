رئيس مجلس الوزراء العراق يجري زيارة لعدة ساعات الى السعودية

وبحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فان "رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة".

واضاف البيان ان المباحثات ستركز على "موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

وتأتي زيارة عبد المهدي في وقت يشهد توترات شديدة في منطقة الخليج عقب هجوم على منشأت نفطية سعودية الاسبوع الماضي ،وأعلن الحوثيون المسؤولية عنه.

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غير ان الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا والمانيا اعلنت مسؤولية ايران عن الهجوم.