كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. واشنطن بوست: ديمقراطيون يتوجهون للبدء بإجراءات عزل ترامب رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، ستعلن لاحقاً اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل ترامب، رسمياً، بحسب ما أفادتنا به وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت واشنطن بوست الخبر نقلاً عن مسؤوليْن ديقمراطييْن مقربين من بيلوسي.

وأثار اتصال الرئيس الأميركي بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، خصوصاً في الأوساط الديمقراطية، حيث اتهم ترامب باستخدام ورقة كييف للضغط على أسرة بايدن، التي تقدّم مرشحاً ديمقراطياً إلى الانتحابات الرئاسية 2020.

وجو بايدن هو منافس ترامب، ويملك ابنه (والأسرة بشكل عام) أعمالاً في أوكرانيا.

وكان ترامب نفى أن يكون قد مارس ضغوط على أوكرانيا من أجل مكاسب انتخابية داخلية، ولكن يبدو أن بيلوسي، التي عارضت دائماً البدء رسمياً بإجراءات عزل ترامب، تغيّر موقفها الآن إذا ما صدق خبر واشنطن بوست.