كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اللبناني: نعمل على غلق المعابر غير الشرعية مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن الحكومة تعمل بشكل جدي على إقفال جميع المعابر غير الشرعية بين بلاده وسوريا.

وجاء كلامه في حوار بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان 2019 في بيروت، وفقاً لوكالة أنباء "د ب أ".

وقال: "لدينا مشكلة حقيقية في التهريب، والحكومة تعمل بشكل جدي على إقفال جميع المعابر غير الشرعية"، مضيفاً أنه "مع بداية الحرب في سوريا في 2012، انخفض التهريب لدينا إلى 2%، والآن وبعدما هدأت الأجواء في سوريا، ارتفع التهريب مجدداً إلى 30 و40%، وهذا أمر غير مقبول".

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وتابع "قريباً سيسمع اللبنانيون عن إحالة عدد كبير من المهربين، سواءً كانوا موظفين في الدولة، أو تجار، إلى القضاء"، مشدداً على أن الجسم القضائي اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولن تكون هناك تدخلات لإنقاذ المهربين الذين يقبض عليهم.

واعتبر الحريري أن "إقفال أسواقنا أمام بعض المنتجات الأجنبية، هو في الحقيقة إقفال على أنفسنا، لأن ذلك يمنعنا من تصدير منتجاتنا إلى هذه الدول"، وأعلن أن المشاريع التي أقرت ضمن مؤتمر التنمية الاقتصادية للبنان "سيدر"، ستنهض بالقطاع الزراعي وبناه التحتية في كل المناطق اللبنانية، وهذا بدوره سيعمل على تنمية مختلف القطاعات الأخرى من صناعة وغيرها.

يذكر أن عدد المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا يتراوح بين 8 و12 معبراً، ويعاني قطاع الزراعة في لبنان من البضائع المهربة عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.