كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطاقة الروسي: موسكو قادرة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا لديها الإمكانيات لزيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا بشكل سريع.



وقال: "ربما، الإجمالي على المدى القصير، سنكون قادرين على زيادة 500 ألف برميل نفط في اليوم"، وإن معدل الزيادة في الإنتاج يعتمد على شركات الطاقة.

وأردف الوزير، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية "هذا يعتمد في المقام الأول على القرارات الاستثمارية للشركات نفسها، وعلى السوق، وعلى خطط الإنتاج وما إلى ذلك. هذه قضايا تقنية".

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جدير بالذكر، أن "أوبك +" وافقت، في أوائل يوليو الماضي، على تمديد صفقة تخفيض إنتاج النفط، لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية مارس 2020.

ويذكر في هذا الصدد، أن وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" قرروا، في اجتماعهم، يوم 7 ديسمبر 2018، في العاصمة النمساوية، فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من يناير عام 2019، ولمدة 6 أشهر.

وتلتزم دول "أوبك"، بحسب الاتفاق، بخفض حجم إنتاجها بمقدار 800 ألف برميل يوميا، فيما يخفض كبار المنتجين من خارج المنظمة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

ووافقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا، وذلك من بداية أكتوبر 2018 .