كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ حوثي في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية أطلقت صاروخا بالستيا من محافظة عمران وسقط داخل محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

ويوم السبت الماضي، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، على أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة في أن يضع حدا للتصرفات والسياسات الإيرانية العدوانية التخريبية التي تهز أمن واستقرار المنطقة.