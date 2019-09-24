للمرة العاشرة.. مدينة الداخلة قبلة عشاق رياضة الألواح الطائرة من كل أرجاء العالم

تحتضن مدينة الداخلة، خلال الفترة ما بين 4 و13 أكتوبر القادم، بطولة العالم للألواح الطائرة (كيت سورف).

وتشهد الدورة التي تستضيفها الداخلة للمرة العاشرة، مشاركة 100 متبار يمثلون أزيد من 40 بلد عبر العالم، ناهيك عن 18 مغربيا من عشاق هذه الرياضة.

وكشفت ليلى أوعشي، رئيس جمعية “لاغون الداخلة”، على هامش الندوة الصحافية التي عُقدت اليوم الثلاثاء، بالدار البيضاء، أن استقبال هذا العدد من المشاركين، يأتي في إطار رفع التحدي احتفالا بمرور عشر سنوات على انطلاقة الحدث الدولي.

وعن الدعم المادي المخصص لهذه الدورة، قالت أوعشي إنه يتمثل في 3 مليون درهم، معتبرة إياه قليلا لكنه لن يكون عائقا أمام تشبثها بالعمل لإنجاح التظاهرة من أجل مدينة الداخلة.