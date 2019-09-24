تأمل في العودة ببطاقة التأهل أمام الوداد.. جماهير الجيش تزحف نحو البيضاء بمختلف الوسائل – فيديو

توافدت جماهير فريق الجيش الملكي، بأعداد كبيرة، منذ الساعات الأولى لليوم الثلاثاء، على مدينة الدار البيضاء، لمتابعة المباراة التي سيحل خلالها فريقها ضيفا على الوداد الرياضي، بالمركب الرياضي محمد الخامس، ضمن سدس عشر نهائي كأس العرش.

وعاينت “اليوم24″، تنقل الجمهور العسكري بمختلف الوسائل نحو العاصمة الاقتصادية للمملكة، من أجل مساندة الزعيم، في العودة ببطاقة التأهل من أرض مضيفه الوداد.

وبدت الجماهير العسكرية متفائلة وعلى ثقة في لاعبيها، لاقتناص العبور إلى ثمن نهائي الكأس الفضية، التي يملك الجيش الملكي رقمها القياسي كأكثر الأندية تتويجها بواقع 11 لقبا.

ويواجه الفريق المتأهل من لقاء الوداد صاحب تسع ألقاب، والجيش، يواجه في دور الثمن، الدفاع الحسني الجديدي المتأهل في وقت سابق أمام مضيفه أولمبيك آسفي، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف.