كاتب أمريكي: ترامب محق في تصعيده ضد إيران

قال كاتب أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب محق في تصعيده ضد النظام الإيراني بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي، لتقليل قدرتها على تمويل الإرهاب وتعطيل قدرتها على تطوير أسلحة نووية.



وأكد كيفين نيكولسن، كاتب وجندي سابق في البحرية الأمريكية، في مقال له نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الثلاثاء، أن النظام الإيراني سيواصل هجومه مع تزايد الضغط، ولكنه سيفعل ذلك دون الأسلحة النووية التي يرغبون في امتلاكها.

وأضاف نيكولسن: "لا أحد يرغب في أن تعيش الأجيال القادمة من الأمريكيين في ذعر من سلاح نووي موجه إلى بلدهم"، مشيراً إلى أنه "لضمان عدم حدوث هذا السيناريو يجب ألا تتأثر إدارة ترامب بالاستفزازات الإيرانية الأخيرة، وأن تواصل تصعيد الضغط على (النظام الإيراني الإرهابي الفاشل)".

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واتهم نيكولسن نظام ولاية الفقيه في إيران بنشر الإرهاب ورعايته في جميع أنحاء العالم، في محاولة منه لفرض إرادته، وأنه يفعل ذلك مجدداً في المملكة العربية السعودية من خلال دعم المليشيات الشيعية ورعاية الهجمات التي تستهدف البنية التحتية النفطية السعودية.

ويرى الكاتب أنه من المتوقع أن تحاول إيران الابتزاز للحصول على نتيجة أفضل بسبب شعور قادتها بالضغط الناتج عن قرار ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية.

وأوضح نيكولسن أن الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 2015 سمح للحكومة الإيرانية بالوصول إلى الأصول المجمدة عقب ثورة إيران في عام 1979، والتي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.

وأشار الكاتب إلى استخدام نحو 1.7 مليار دولار من تلك الأصول لتمويل الإرهاب من خلال مليشيا حزب الله في لبنان والوكلاء الإيرانيين الآخرين، مؤكداً أن الاتفاق النووي مع طهران سمح لنظامها بمواصلة تخصيب اليورانيوم.