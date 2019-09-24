الجيش الليبي يعلن القبض على قائد مليشيا "الفرقان" الإرهابية

أعلن الجيش الليبي، الإثنين، القبض على آمر (قائد) مليشيا "الفرقان" الإرهابية بمصراتة علي بن غشير بمحاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بأن علي بن غشير هو ابن القيادي الإخواني رئيس حكماء مدينة مصراتة إبراهيم بن غشير.

وألقي القبض على "علي بن غشير" من قبل قوات لواء الموت - ترهونة التابع للجيش الوطني الليبي، في عملية نوعية محكمة عرفت بـ"عملية الشهيد محسن الكاني" قائد القوة المساندة الذي استشهد رفقة اللواء عبدالوهاب المقري في قصف جوي للطيران التركي المسير في وقت سابق.

كما قتل القائد الميداني في مليشيات مصراتة الإرهابي محمد أبوالقاسم الهاشمي المعروف بـ"أرفيدة"، خلال الاشتباكات ضد الجيش الوطني الليبي في محور أسبيعة جنوبي طرابلس.

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ومليشيا الفرقان إحدى أبرز المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"الجماعة المقاتلة"، في ليبيا وتعد من أشرس كتائب مدينة مصراتة وأكثرها عنفا.

وتعد عملية إلقاء القبض على القيادي الإرهابي علي بن غشير نصرا عسكريا واستخباراتيا كبيرا للجيش الوطني الليبي باعتباره آمرا لكتيبة موالية لتنظيم القاعدة.

وتولى "بن غشير" إمرة مليشيا الفرقان الإرهابي منذ مارس/آذار ٢٠١٥، بعد مقتل قائدها السابق الغرهابي "أسامة مكرم" في المعارك بمدينة ورشفانة، بمحيط العاصمة طرابلس، على إثر اشتباكات ضمن انقلاب فجر ليبيا الإرهابي بقيادة المطلوب دوليا صلاح بادي آمر مليشيا الصمود.





وتتهم المليشيا بجانب ممارساتها الإرهابية بجرائم عدة أهمها الضلوع في التهريب المنظم للوقود، حيث سبق واحتلت مجمع مليتة للغاز قرب مدينة الزاوية - غربي طرابلس.

ومارست هذه المليشيا القمع بقوة السلاح ضد الوسطيين من أبناء مدينة مصراتة، حيث تورطت في قضية مقتل عميد بلدية مصراتة، من قبل الميليشيا التي تجاهر بالعداء للدولة الوطنية.