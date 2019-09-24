ترامب يعتبر أنه سيكون "من الفظيع" عدم حصول البريكست طبقا لما يريده بوريس جونسون

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيكون من "الفظيع" عدم تمكن المملكة المتحدة من الخروج من الإتحاد الاوروبي طبقا لما يريده رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الذي تلقى ضربات قاسية من البرلمان والمحكمة العليا.

وقال ترامب متكلما عن جونسون "وحده رجل مثله يمكن أن ينجح"، مضيفا "أعتقد بأنه سينجح وسيكون من الفظيع سلوك طريق أخرى"، أي غير ما يريده جونسون.

وكانت المحكمة العليا اعتبرت الثلاثاء أن قرار جونسون تعليق عمل البرلمان مع اقتراب موعد البريكست غير قانوني.

واعتبرت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء قرار رئيس الوزراء تعليق أعمال البرلمان خطوة غير شرعية، في ما اعتبر صفعة لجونسون أثارت دعوات جديدة مطالبة باستقالته.

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وفي وقت سابق أكد أن مشاريعه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر ستمضي قدما.

وأعلن "عليّ القول إنني أختلف بشدّة مع ما خلص إليه القضاة. لا أعتقد أنه صحيح، لكننا سنمضي قدمًا وبالتأكيد سيعاود البرلمان" عقد جلساته.