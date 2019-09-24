زعماء العالم يجتمعون في مائدة غداء و مقعد تركيا خالٍ #أردوغان_يكذب_علي_العالم

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

اجتمع عدد من زعماء العالم على مائدة غداء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، لكن غاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقعده بعدما كان مخصص له للحضور.

وأظهرت الصورة التي حصلت عليها الخليج 365 من مائدة الغداء في الأمم المتحدة، حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشار الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من الزعماء الآخرين، وبقي الكرسي المخصص لأردوغان فارغا، وفقا لصحفيين أتراك كانوا ضمن الحضور.

وفي كلمته أمام المتحدة حاول الرئيس التركي من جديد المتاجرة بقضية كشمير والسوريين والفلسطينيين قائلا “تركيا فتحت أبوابها على مصراعيها للاجئين، ووفرت لهم الإمكانات الكبيرة لخدمة قضيتهم”، في الوقت الذي شهدت فيه تركيا أكبر عملية لترحيل السوريين وإغلاق محلاتهم بأوامر وزير الداخلية التركي وإقرار من أردوغان نفسه، حتى إن الأخير هدد أوروبا في تصريحاته السابقة بفتح الحدود للاجئين السوريين للهروب إلى أوروبا إذا توقفت المساعدات، وفي مناسبة أخرى عرض بناء منازل للسوريين في بلادهم ليرجعوا إليها على أن تتكفل تركيا بالأمر كامل، حتى تتخلص المدن التركية منهم.