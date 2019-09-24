الجبير: قطر تواصل تمويل الإرهابيين والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها

جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن قطر تواصل تمويل الإرهابيين والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.

وأضاف الجبير، في جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو.

وأضاف الجبير، إنه وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي “أرامكو”، تأكدنا أن المصدر إيران.

وقال الوزير السعودي: “نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران”، مؤكدا بضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

Advertisements

وأوضح أن إيران قدمت الصواريخ الباليستية لميليشيا حزب الله والحوثي، منوها بأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص إيران شامل.

وتابع: “ميليشيا الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على المملكة، وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن”.

وأشار إلى أنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، موضحا أنه الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية.

ونوه بأن إيران تسعى لرفع العقوبات وبعدها المناورة، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ويجب تعديله.

وتابع: “إيران تحاول التوسع تحت ستار تصدير الثورة إلى المنطقة”، ولم نبدأ الحرب في اليمن دخلنا بعد 9 أشهر لمنع سيطرة الحوثيين”.