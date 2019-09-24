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رئيس  مجلس الوزراء السوداني  يلتقى وزير الخارجية الاماراتي

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

وزير الخارجية الاماراتي ورئيس والوزراء السوداني

وزير الخارجية الاماراتي ورئيس والوزراء السوداني

رئيس  مجلس الوزراء السوداني  يلتقى وزير الخارجية الاماراتي

كتب

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس  مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك،  وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على هامش  أعمال الدورة الـ ” 74 ” من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .

 

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وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين السودان والإمارات  وسبل تعزيزها في مجالات عدة الى جانب  تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ” 74 “.

 

وجدد حمدوك  حرص  السودان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين،معربا عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والأزدهار .

 

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء  دعم الإمارات للسودان في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة .

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