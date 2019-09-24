شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: الحوثي استخدم الأعيان المدنية لإطلاق «باليستيين» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء اليوم (الثلاثاء) صاروخين باليستيين من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي (عمران وصعدة).
وأكد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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