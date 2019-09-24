اليمن تشارك في اجتماع وزراء خارجية العرب بنيويورك

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جدة - خالد شويل - واس (نيويورك) شارك وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم (الثلاثاء)، في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية في نيويورك. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، تبعات الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص شرق المملكة العربية

شارك وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم (الثلاثاء)، في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية في نيويورك. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، تبعات الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص شرق المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 سبتمبر. وأكد وزير الخارجية اليمني إدانة اليمن الشديدة لهذا الهجوم الذي لا يمثل اعتداءً على المملكة فحسب بل على المنطقة ومصادر الطاقة في العالم، منوهاً إلى أن هذا الهجوم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك الارتهان الواضح والتبعية الفاضحة للميليشيات الحوثية للنظام الإيراني المارق.

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