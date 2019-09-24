85 قتيلاً حصيلة فض اعتصام الخرطوم

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) أعلنت مفوضية حقوق الإنسان السودانية اليوم (الثلاثاء) أن سجلات الشرطة أظهرت مقتل 85 شخصاً في عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في يونيو الماضي، وهي حصيلة أقل من تلك التي أعلنها آنذاك قادة الحركة الاحتجاجية. ففي الثالث من يونيو، هاجم مسلحون ببزات عسكرية اعتصاماً استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وأطلقوا النار على المحتجين وضربوهم في عملية شكّلت صدمة بالنسبة للمراقبين الدوليين. وذكر «تحالف الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات أن 127 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح المئات في العملية الأمنية التي استمرت لعدة أيام.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان السودانية اليوم (الثلاثاء) أن سجلات الشرطة أظهرت مقتل 85 شخصاً في عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في يونيو الماضي، وهي حصيلة أقل من تلك التي أعلنها آنذاك قادة الحركة الاحتجاجية. ففي الثالث من يونيو، هاجم مسلحون ببزات عسكرية اعتصاماً استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وأطلقوا النار على المحتجين وضربوهم في عملية شكّلت صدمة بالنسبة للمراقبين الدوليين. وذكر «تحالف الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات أن 127 شخصاً على الأقل قتلوا وجرح المئات في العملية الأمنية التي استمرت لعدة أيام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.