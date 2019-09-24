عباس: فرنسا تلعب دورا هاما في دعم القضية الفلسطينية

اعتبر الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ أن "​فرنسا​ تلعب دورا هاما في دعم ​القضية الفلسطينية​"، مشدداً على "أهمية الدور الذي تلعبه فرنسا في دعم القضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة"، مؤكداً "أهمية تنسيق المواقف على المستوى الدولي".

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