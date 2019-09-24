شنكر: ترامب أظهر صبرا استراتيجيا حيال إيران واختار طريق الدبلوماسية والعقوبات

اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون ​الشرق الأوسط​ ديفيد شنكر أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أظهر صبرا استراتيجيا حيال ​إيران​ واختار طريق الدبلوماسية والعقوبات"، مشيرًا الى أن "هجمات ​أرامكو​ منفصلة تماما عن حرب اليمن".

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