أدرعي: إيران تنشر الخراب بالمنطقة وهي أكبر دولة احتلال في العالم

لفت المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "هناك رجل دين ​إيران​يًا مقربًا من المرشد الإيراني يفصح عن نوايا إيران بأيرنة ​الشرق الأوسط​"، مشيرًا الى أن "إيران تريد فرض التشيع في المنطقة تحت اسم الإسلام. هذه هي نظرة التكبر الفارسية وفكرة العلو الشيعية بنسخة إيران نحو السنة. إيران تنشر الخراب بالمنطقة وهي أكبر دولة احتلال في العالم، وبعض العرب يغضون الطرف".

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