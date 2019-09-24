هوك: ترامب قدم خطابا قويا أمام الجمعية العامة وطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لإيران

أكّد المبعوث الأميركي الخاص بشأن ​إيران​ ​براين هوك​ لـ"​سكاي نيوز​ عربية" أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قدم خطابا قويا أمام الجمعية العامة وطالب ​المجتمع الدولي​ بضرورة التصدي لإيران"، مشيرًا الى أن "الدول التي اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجمات على منشآت نفطية سعودية استندت إلى معلومات استخبارية".

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