أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "استراتيجية الضغط ستؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة"، كاشفًا عن "أنني قدمت اقتراحًا جديدًا بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".
ورأى ماكرون أن "تأجج التوتر ازداد والهجوم على منشأتي النفط في السعودية قلب الأوراق"، معتبرًا أنه "آن الوقت لاستئناف المفاوضات مع إيران ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي".
وشدد على "أننا سنواصل عملنا لإيجاد حل سياسي شامل في سوريا وتهيئة الأرضية لعودة اللاجئين السوريين".
وبيّن أن "السلام المستدام لن يقوم إلا بمصالحة بين كل الليبيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.