التقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره الكولومبي كارلوس تروجيو، في نيويورك، وبحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري والسياحي، خصوصا في ظل وجود جالية لبنانية كبيرة وفاعلة في كولومبيا.
ووجه باسيل إلى تروجيو دعوة لزيارة بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل عرض مع نظيره الكولومبي تعزيز التبادل التجاري والسياحي ودعاه لزيارة بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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