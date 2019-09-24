باسيل عرض مع نظيره الكولومبي تعزيز التبادل التجاري والسياحي ودعاه لزيارة بيروت

التقى وزير الخارجية ​جبران باسيل​ نظيره الكولومبي كارلوس تروجيو، في ​نيويورك​، وبحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري والسياحي، خصوصا في ظل وجود جالية لبنانية كبيرة وفاعلة في ​كولومبيا​.

ووجه باسيل إلى تروجيو دعوة لزيارة ​بيروت​.

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