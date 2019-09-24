النشرة: احتراق سيارة ونجاة سائقها بأعجوبة جراء احتكاك كهربائي في حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حصابيا بأنه "أدى احتكاك كهرباء في ​سيارة​ مدنية نوع ​تويوتا​ على طريق عام ​عين قنيا​ - شويا قضاء حاصبيا الى إحتراقها بالكامل بعد نجاة سائقها بأعجوبة".

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