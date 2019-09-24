كشفت مصادر دبلوماسية لبنانية لقناة الـ"LBCI"، تعليقًا على عدم إعطاء وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ تأشيرة دخول إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​، إلى أنّه "ليس جبق وحده من لم يُعط تأشيرة، فهناك وزراء آخرون ومنهم من هو مقرب من الولايات المتحدة لم يعطَوا تأشيرة دخول".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـLBCI عن عدم منح جبق تأشيرة دخول لأميركا: وزراء مقربون من واشنطن لم يعطَوا تأشيرات أيضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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