مصرف لبنان: سنصدر تعميما الثلاثاء يُنظم تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الاميركي

اكد حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة في بيان، أنه "سيصدر تعميما يوم الثلاثاء المقبل، ينظم فيه تمويل استيراد ​القمح​ والدواء و​البنزين​ ب​الدولار​ الاميركي. وذلك بعد مراجعة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والوزراء المختصون".

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