مصادر المنار: ماكرون أطلع الرئيس عون على نتائج لقائه الاخير مع الحريري

لفتت مصادر مطلعة عبر قناة "المنار" إلى أن "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أطلع خلال لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في ​نيويورك​ على نتائج لقائه مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والنقاط التي أثيرت حول الاصلاحات التي من المفترض ان يطبقها ​لبنان​"، مشيرةً إلى أن "الرئيس عون شدد على ضرورة تطبيق الاصلاحات لاعتبارات وطنية لا بسبب الاتفاقات وأن أحد عناوين العهد هو الاصلاحات الاقتصادية".

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