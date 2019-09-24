بايدن سيدعو إلى عزل ترمب إذا لم يتعاون مع الكونغرس

اسماء السيد - واشنطن: أعلن فريق الحملة الانتخابية لنائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الثلاثاء أنّ المرشّح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية في 2020، سيدعو إلى عزل الرئيس دونالد ترمب إذا لم يتعاون الأخير في التحقيقات الجارية في الكونغرس، ولا سيّما بشأن قضية أوكرانيا.
وقال فريق الحملة لوكالة فرانس برس إنّ بايدن "سيدعو ترمب إلى التعاون مع كل الطلبات القانونية العالقة والمتّصلة بالحصول على معلومات -- بشأن مسألة أوكرانيا والتحقيقات الأخرى -- وإذا لم يرضخ ترمب فإن الكونغرس لن يجد بدّاً من إطلاق إجراءات عزل" الرئيس.
وأضاف أن بايدن سيقول في خطاب سيلقيه في مدينة ويلمينغتون، معقله في ولاية ديلاوير، في الساعة 14,30 (18,30 ت غ) إنّ "التجاوزات الأخيرة التي ارتكبها ترمب تتخطى كل تجاوزاته السابقة".
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