19 قتيلاً على الاقل في زلزال في كشمير

اسماء السيد - اسلام اباد: أدت هزة أرضية بقوة 5,2 درجات إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين الثلاثاء في القسم الباكستاني من كشمير وألحقت اضرارا بمساكن وبنى تحتية.
وبحسب معهد الدراسات الجيولوجية الاميركي فان مركز الزلزال كان على بعد 22,3 كلم شمال مدينة جيلوم على الحدود بين ولاية البنجاب واقليم كشمير الخاضع لسيطرة باكستان.
وقال الجيولوجي الباكستاني محمد رياض ان الزلزال الذي وقع على عمق 10 كلم "شعر به السكان في أغلب مناطق ولاية البنجاب وبعض اجزاء ولاية خيبر باختونخوا" شمال غرب باكستان مضيفا "ان الاسوأ سجل في ميربور" في كشمير القريبة من مركز الهزة.
وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور في كشمير الباكستانية، ساردار غولفاراز، إنّ "19 شخصاً قتلوا على الأقل واكثر من 300 أصيبوا".
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